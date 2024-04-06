Компания Rezvani готовит загадочный суперкар в стиле ретро

Американская фирма Rezvani Motors, известная прежде всего безумными внедорожниками Tank на базе Jeep Wrangler, в начале 2024 года представила экстравагантный 1000-сильный суперкар Beast на базе Chevrolet Corvette.
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