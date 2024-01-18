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Трехлетний ребенок попал под колеса в Сочи: шел с отцом

Трехлетний ребенок попал под колеса в Сочи: шел с отцом

По имеющейся информации, вчера вечером в городе-курорте на улице Горького (в районе дома № 60) водитель мопеда «Yamaha» наехал на малыша.

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