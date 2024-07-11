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11-й номер драфта НХЛ-2024 Дикинсон подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»

Срок соглашения рассчитан на 3 года. В минувшем сезоне 18-летний защитник Сэм Дикинсон набрал 70 (18+52) очков при показателе полезности «плюс 56» в 68 матчах регулярного чемпионата за «Лондон» в юниорской лиге Онтарио.

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