Диетолог Стародубова: Какао-порошок улучшает настроение и повышает работу мозга

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что какао оказывает положительное влияние на организм, способствуя улучшению настроения, повышению бодрости и стимулируя работу мозга.
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