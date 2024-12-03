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Диетолог Стародубова: Какао-порошок улучшает настроение и повышает работу мозга

Диетолог Стародубова: Какао-порошок улучшает настроение и повышает работу мозга

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что какао оказывает положительное влияние на организм, способствуя улучшению настроения, повышению бодрости и стимулируя работу мозга.

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