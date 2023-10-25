В Карелии с 2019 года отремонтировали свыше 1100 км региональных автодорог

Такие цифры в ходе прямой линии назвал глава республики Артур Парфенчиков. Значительно улучшить состояние дорожной сети помог национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным.
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