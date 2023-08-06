В Карелии прошли соревнования с участием спортсменов сборной России

4 и 5 августа в республике прошёл «Кубок Карелии». Спортсмены сборной команды России вместе с представителями Карелии участвовали в гонках на лыжероллерах в поселке Гирвас и в Петрозаводске, рассказали в Министерстве образования и спорта республики.