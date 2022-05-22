Безработных братьев с Дыбенко заподозрили в жестоком избиении собутыльника

Пострадавшему проломили голову. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости после пьяных посиделок в квартире корпуса 1 дома № 22 на улице Дыбенко.