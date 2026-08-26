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Газета.ру

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Сенатор Блюменталь: Starlink – мое домашнее задание от Зеленского в США

Сенатор Блюменталь: Starlink – мое домашнее задание от Зеленского в США

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что намерен поднять тему использования спутниковой системы Starlink в конфликте на Украине перед президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

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