Сенатор Блюменталь: Starlink – мое домашнее задание от Зеленского в США

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что намерен поднять тему использования спутниковой системы Starlink в конфликте на Украине перед президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.
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