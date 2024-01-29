Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года и лишили почти всех титуловКамила Валиева после победного проката Олимпиады-2022 в Пекине не подозревала, какой ужас обрушится на нее.
Это была западня. Спустя 717 дней она захлопнулась. Камилу Валиеву жестоко наказали за то, что она родилась в России
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Совершенно очевидно, что никаких допингов Валиева не принимала! Во-первых, фигуристу допинг мало что дает. Во-вторых, после всех этих "допинговых" скандалов было очевидно, что за российскими спортсменами ведется жесточайшая слежка, и только идиот мог в такой ситуации подставится. Значит, либо все это дело просто придумано, либо допинг ей подсунули. Понятно одно, российским спортсменам не дадут соревноваться и демострировать свое превосходство. Причем понятно это было еще со времен "откровений" мерзавца Родченкова и доклада Макларена. Противодействовать этому Россия никак не может. Ведь, это ИХ соревнования, это ИХ WADA c ее кодексом, это ИХ олимпийский комитет...... А, значит ОНИ могут сделать все, что посчитают нужным! А, вот, противопоставить этому Россия кое что могла бы. Следовало сразу же отказаься от участия в международных соревнованиях и в олимпиадах, а не ждать пока нас обосрут с головы до ног! Следовало организовывать и проводить собственные соревнования не связанные с политическими игрищами. Но, увы, наши политические деятели и спортивные чиновники предпочитают по-прежнему привычно играть в поддавки!
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8 час.
Одиссей
Как по мне,то самое возмутительное, это формулировка этого, с позволения сказать, "суда": " Валиевой не удалось доказать, что допинг попал к ней случайно" (если не дословно, то близко к тексту). ИМХО, это какая-то новация в судопроизводстве. Исходя из презумпции невиновности, НЕ ОБВИНЯЕМЫЙ должен доказывать свою НЕвиновность, а именно суд должен доказать ВИНУ. По итогу, на Западе нет ни суда, ни права, как такового, ни Закона, и никто не может быть выше Его. Есть судилище, где результат определяется текущим моментом - пресловутыми правилами, которые нам навязывают.
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8 час.
Владимир Петросов
Полностью согласен. Дверью надо хлопать вовремя, а главное УМЕТЬ это делать. К сожалению, наши чиновники - спортивные функционеры корыстные и трусливые бестии. Великое выражение С.Михалкова прописано в произведении "Дядя Стёпа": "Ведь не даром сторонится милицейского поста и милиции боится тот, чья совесть не чиста".
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2 час.
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