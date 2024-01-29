Это была западня. Спустя 717 дней она захлопнулась. Камилу Валиеву жестоко наказали за то, что она родилась в России

ИК

Иосиф Калинин

Совершенно очевидно, что никаких допингов Валиева не принимала! Во-первых, фигуристу допинг мало что дает. Во-вторых, после всех этих "допинговых" скандалов было очевидно, что за российскими спортсменами ведется жесточайшая слежка, и только идиот мог в такой ситуации подставится. Значит, либо все это дело просто придумано, либо допинг ей подсунули. Понятно одно, российским спортсменам не дадут соревноваться и демострировать свое превосходство. Причем понятно это было еще со времен "откровений" мерзавца Родченкова и доклада Макларена. Противодействовать этому Россия никак не может. Ведь, это ИХ соревнования, это ИХ WADA c ее кодексом, это ИХ олимпийский комитет...... А, значит ОНИ могут сделать все, что посчитают нужным! А, вот, противопоставить этому Россия кое что могла бы. Следовало сразу же отказаься от участия в международных соревнованиях и в олимпиадах, а не ждать пока нас обосрут с головы до ног! Следовало организовывать и проводить собственные соревнования не связанные с политическими игрищами. Но, увы, наши политические деятели и спортивные чиновники предпочитают по-прежнему привычно играть в поддавки!