Повреждены жилые дома, детские сады и магазин: за ночь над Россией сбили 512 украинских БПЛА

В ночь на 28 августа силы ПВО сбили 512 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Севастополе в результате атаки повреждён многоквартирный дом и два корпуса детского сада, а также более 15 машин.
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