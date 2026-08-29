В Раде выясняют, как бывшего министра обороны Фёдорова выпустили с Украины

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны Украины, как носитель государственной тайны не мог быстро пройти жесткую процедуру получения разрешения на выезд из страны.
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