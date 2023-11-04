МИД: РФ ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

Готовящаяся переброска из США в Великобританию истребителей F-35, которые могут нести ядерное оружие, будет учтена РФ в ходе оперативного военного планирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского МИД Александра Грушко.
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