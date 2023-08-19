Карлик, бензоколонка с атомной бомбой, — первое лицо европейской дипломатии о России

валентина пожиленко Дипломатия - это наука международных отношений и искусство ведения переговоров руководителями государств и правительств и специальными органами внешних сношений. О каком искусстве ведения переговоров Жозепом Боррель можно говорить, когда он не обладает даже элементарными нормами морали и нравственности, и позволяет себе оскорбление главы России.

вп валентина пожиленко Любой зад можно поместить на трон, но не любая голова достойна короны. Очевидно, что голова Жозепа Боррель не достойна дипломатической короны, которую он на себя напялил. Дипломат, прежде всего должен быть культурным и образованным человеком, а не безнравственным хамом