Русская весна

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    Любой зад можно поместить на трон, но не любая голова достойна короны. Очевидно, что голова Жозепа Боррель не достойн...Карлик, бензоколо...
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    Дипломатия - это наука международных отношений и искусство ведения переговоров руководителями государств и правительс...Карлик, бензоколо...

Карлик, бензоколонка с атомной бомбой, — первое лицо европейской дипломатии о России

Карлик, бензоколонка с атомной бомбой, — первое лицо европейской дипломатии о России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой».

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Комментарии
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валентина пожиленко
Дипломатия - это наука международных отношений и искусство ведения переговоров руководителями государств и правительств и специальными органами внешних сношений. О каком  искусстве ведения переговоров Жозепом Боррель можно говорить, когда он не обладает даже элементарными нормами морали и нравственности, и позволяет себе оскорбление главы России.
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5 час.
вп
валентина пожиленко
Любой зад можно поместить на трон, но не любая голова достойна короны. Очевидно, что голова Жозепа Боррель не достойна дипломатической короны, которую он на себя напялил. Дипломат, прежде всего должен быть культурным и образованным человеком, а не безнравственным хамом
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5 час.
В
Воробей
Фактически, с такой оценкой РФ вполне можно согласиться. И то, что имеется ядерный щит - самое отрадное в этом. Главное, чтобы вся энергия не ушла  в отрицание этого факта. Её лучше направить на конструктивные усилия по изменению к лучшему.
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26 мин.

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