В Барнауле вручили медаль "Почетный гражданин города" 101-летней ветерану ВОВ

Мария Денежкина поблагодарила всех участников мероприятия за поздравления Фото: Барнаульская городская Дума В Барнауле в преддверии Дня Победы председатель БГД Галина Буевич вручила памятную медаль "Почетный гражданин города" 101-летней ветерану Великой Отечественной войны Марии Максимовне Денежкиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии