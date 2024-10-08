Советская "Докторская" колбаса по 2.20 - самая вкусная из СССР, а почему

2,6K прочтений Все мы очень любили докторскую варёную колбасу за тот самый вкус мяса, а я вспоминаю её как самую вкусную и любимую из СССР, а как она появилась в ту эпоху и зачем? Пожалуй, самая популярная у людей в СССР была именно варёная колбаса, её можно было купить даже в самые дефицитные годы при Горбачёве, её абсолютно каждый советский человек употреблял в пищу, это и закуска, салаты, завтрак и многое другое, несмотря на то, что были еще и другие колбасы: “Любительская” и “Столичная”, “Чайная” и “Останкинская” эту по известной цене 2-20 любили больше всего!Нужно отметить и стоимость на колбасные изделия в СССР, так как лично для меня эта тема всегда была важной, нужно знать сколько стоили продукты питания тогда, чтобы можно было это сравнить сегодня.
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