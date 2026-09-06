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Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Misha Glusch
Misha Glusch

так это... - десоветизировать их подчистую, пусть дальше осликов и верблюдов пасут и любуются на свои красивые и комфортабельные юрты...

Профиль пользователя Евгений Мангуш
Евгений Мангуш

Токаев у ВВП в лучших друзьях числится, но если вспомнить то Кучма тоже в лучших друзьях был и чем это для Украины закончилось. Интересно, и когда же в Кремле поймут, что в политике дружбы не бывает от слова совсем.Кремлю уже давно пора хоть в этом вопросе у Штатов поучиться..