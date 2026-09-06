Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.
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так это... - десоветизировать их подчистую, пусть дальше осликов и верблюдов пасут и любуются на свои красивые и комфортабельные юрты...
Токаев у ВВП в лучших друзьях числится, но если вспомнить то Кучма тоже в лучших друзьях был и чем это для Украины закончилось. Интересно, и когда же в Кремле поймут, что в политике дружбы не бывает от слова совсем.Кремлю уже давно пора хоть в этом вопросе у Штатов поучиться..
Когда уже приедут ребята сСВО и наведут порядок?
Можно было бы захватить каких-нибудь двух видных граждан Казахстана, находящихся в России, и обменять на этих блогерш. Пусть ведут пропаганду из России.
Негодяйство царит..
Если исходить из логики обвинения, то и Токарева нужно под уздцы прихватывать. Он тоже на словах за тесное сотрудничество с Россией 🇷🇺 выступает...
Казахстан стал провинцией Китая, но США пока там присутствуют!
мы видим, а Гарант нет... значит и нет ничего.... иллюзия...