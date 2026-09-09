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Назван неочевидный признак, указывающий на риск инфаркта или инсульта

Назван неочевидный признак, указывающий на риск инфаркта или инсульта

Ксантелазма — желтоватые, слегка выпуклые бляшки на коже век. Они образуются, когда иммунные клетки (макрофаги) переполняются холестерином и другими жирами.

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