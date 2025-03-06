В Курганской области сотрудники транспортной полиции провели для школьников урок мужества «СВОих не бросаем»

5 марта 2025 года начальник отделения по делам несовершеннолетних Курганского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Светлана Сергеева совместно с советником директора по воспитательной работе Центра образования города Кургана Юлией Алексеевой провела урок мужества для учеников коррекционных классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийское орудие и склад с боеприпасами ВСУ
- Полицейские Санкт-Петербурга ликвидировали подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж у пенсионеров
Свежие комментарии