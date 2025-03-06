В Курганской области сотрудники транспортной полиции провели для школьников урок мужества «СВОих не бросаем»

5 марта 2025 года начальник отделения по делам несовершеннолетних Курганского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Светлана Сергеева совместно с советником директора по воспитательной работе Центра образования города Кургана Юлией Алексеевой провела урок мужества для учеников коррекционных классов.