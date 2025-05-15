Кимовчанин заплатит штраф за кражу электроники у знакомой

Кимовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже. Установлено, что в феврале 2025 года подсудимый вместе с подельником, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в состоянии алкогольного опьянения пришли в гости к знакомой.
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