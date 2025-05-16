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Мирошник: есть шансы найти механизм урегулирования украинского конфликта

Мирошник: есть шансы найти механизм урегулирования украинского конфликта

Переговорные группы из Москвы и Киева могут найти способ урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке.

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