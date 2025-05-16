Переговорные группы из Москвы и Киева могут найти способ урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке.
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