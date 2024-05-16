Рубль на позитиве. Насколько упадет доллар, спрогнозировал эксперт

16 мая пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей, а на следующей неделе доллар может протестировать отметку в 90 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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