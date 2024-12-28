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Калужские новости

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Калужский губернатор назначил Александра Шляпникова своим заместителем

Калужский губернатор назначил Александра Шляпникова своим заместителем

Владислав Шапша назначил своим заместителем участника программы «Время героев» ветерана СВО, кавалера двух орденов Мужества и медали «За отвагу», Александра ШляпниковаВладислав Шапша назначил своим заместителем участника программы "Время героев" ветерана СВО, кавалера двух орденов Мужества и медали «За отвагу», Александра Шляпникова.

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