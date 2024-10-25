"Iteco. Cloud и Astra Group подписали соглашение о сотрудничестве в области облачных решений"

В России было подписано соглашение между Astra Group и Aiteco. Cloud, которое предусматривает совместную разработку облачных решений и внедрение инновационных технологий в области информационных систем для клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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