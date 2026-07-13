Путин вручил кубки ОНФ охранникам Старобельского колледжа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на сцене зала пленарных заседаний Национального центра "Россия" вручил победителям специальной номинации "Все для Победы" кубки Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает корреспондент ТАСС.
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