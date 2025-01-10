Эксперт дала советы по возвращению в рабочий режим после праздников

Возвращаться к рабочему режиму после новогодних каникул нужно постепенно. При этом стоит следить за сном и активностью днем, рассказала «Известиям» 10 января фитнес-эксперт, тренер, диетолог Надежда Сенькова.
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