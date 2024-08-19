Новосибирских альпинистов Мироновых спасают после обвала на горе в Пакистане

Имена сибирских альпинистов попали в ленты новостей спортивных изданий 19 августа. Сергей и Михаил Мироновы в составе группы спасателей пытались найти тело погибшего Дмитрия Головченко, но теперь сами нуждаются в помощи.
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