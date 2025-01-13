Более 50% жителей Гренландии выступили за присоединение к США

Более половины населения Гренландии поддерживает инициативу о присоединении острова к США. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела американская неправительственная организация Patriot Polling, 57,3% опрошенных одобрили идею о вхождении в состав США.
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