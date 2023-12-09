Статуя танцующих муз была обнаружена в древнем городе, известном как город любви

Последним открытием в ходе продолжающихся раскопок в древнем городе Стратоникея, известном как город вечной любви и гладиаторов, стала статуя «Танцующих муз» возрастом 2175 лет, культовая фигура из древней мифологии, сообщает «Аrkeonews».