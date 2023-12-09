Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    напечатано, проголосовано и подсчитано... зюгадондоны уже могут начать истеритьЯвлинский объявил...
  • Андрей Бедный
    Все проще. Под выборы выдадут денег, время на ТВ (а это реклама, а плохая реклама - это только некролог) и т.п. Будет...Явлинский объявил...
  • Юрий Изместьев
    Как объявляют выборы в президенты, так как черт из табакерки (зарубежья) выпрыгивает гнилое и полностью червивое ябло...Явлинский объявил...

Статуя танцующих муз была обнаружена в древнем городе, известном как город любви

Статуя танцующих муз была обнаружена в древнем городе, известном как город любви

Последним открытием в ходе продолжающихся раскопок в древнем городе Стратоникея, известном как город вечной любви и гладиаторов, стала статуя «Танцующих муз» возрастом 2175 лет, культовая фигура из древней мифологии, сообщает «Аrkeonews».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх