Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Сегодня «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх