Страна и люди
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Страна и люди

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«Гаражную амнистию» в России продлили на пять лет

«Гаражную амнистию» в России продлили на пять лет

Госдума РФ приняла закон, продлевающий «гаражную амнистию» на пять лет - до сентября 2031 года. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года , позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.

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