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Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений. Соответствующее заявление президент республики сделал, согласовывая назначение Андрея Рыбакова гендиректором ОАО «Беларуськалий», передаёт БЕЛТА.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Правильно думает Батько, врагам нужно продавать товар за дорого, что бы компенировать санкции от покупателей. РВСН.
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