Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений. Соответствующее заявление президент республики сделал, согласовывая назначение Андрея Рыбакова гендиректором ОАО «Беларуськалий», передаёт БЕЛТА.
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