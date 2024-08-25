Светлана Петрова рассказала, ждать ли обвала цен на жильё

После отмены льготной ипотеки в России замедлился рост цен на квартиры в новостройках. Одной из причин, почему государство перестало выделять субсидии, стало то, что стоимость первичной недвижимости побила все мыслимые и немыслимые рекорды.
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