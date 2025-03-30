В Омске выставили на продажу два помещения магазинов «Центр-книга». Одно находится в Нефтяниках, второе - в центре города.
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В Омске выставили на продажу два помещения магазинов «Центр-книга». Одно находится в Нефтяниках, второе - в центре города.