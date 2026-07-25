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Царьград

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Российские силы отразили атаку ВСУ у Могрицы в Сумской области

Российские силы отразили атаку ВСУ у Могрицы в Сумской области

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации штурмовых групп ВСУ около Могрицы в Сумской области.

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