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После победы Трампа актёр Гибсон призвал запретить ЛГБТ и BLM символику в школах

После победы Трампа актёр Гибсон призвал запретить ЛГБТ и BLM символику в школах

Голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон после победы на выборах президента США Дональда Трампа призвал запретить символику ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и Black Lives Matter (BLM) в американских школах.

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