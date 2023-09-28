Байден предупредил о катастрофических последствиях "шатдауна"

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos В случае, если 1 октября правительство США временно остановит работу, то есть произойдет так называемый "шатдаун", последствия для страны окажутся катастрофическими.
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