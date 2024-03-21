Когда-то Сириус с высоты птичьего полёта выглядел так С тех пор многое изменилось. 📷@zholobow 👍Сириус.
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Когда-то Сириус с высоты птичьего полёта выглядел так С тех пор многое изменилось. 📷@zholobow 👍Сириус.