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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» показал выездную форму на сезон-2026/27. При создании вдохновлялись комплектами середины 1980-х годов

«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2026/27.  Форма выполнена в белом цвете с красными и серыми элементами.

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