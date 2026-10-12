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The Eurasia Daily news agency

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So this is understandable: Zelensky from Fox enlightened Trump about why diesel prices are jumping

So this is understandable: Zelensky from Fox enlightened Trump about why diesel prices are jumping

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, said that diesel prices are rising not because of strikes on Russian refineries, but because of the blockade of the Strait of Hormuz.

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