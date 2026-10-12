The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, said that diesel prices are rising not because of strikes on Russian refineries, but because of the blockade of the Strait of Hormuz.
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