Помощник Кадырова Алаудинов опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР

Апти Алаудинов, являющийся помощником руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова и командиром спецназа «Ахмат», опроверг слухи, согласно которым группа российских военнослужащих была окружена в районе Белогоровки, расположенной на территории ЛНР.
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