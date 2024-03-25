Китайским чиновникам запрещено использовать ПК на основе процессоров Intel и A...

Китайским чиновникам запрещено использовать ПК на основе процессоров Intel и AMDЕщё в конце декабря прошлого года, как сообщает Nikkei Asian Review, китайские власти представили новые правила оснащения объектов критически важной информационной инфраструктуры, согласно которым к 2027 году все правительственные учреждения КНР и компании с государственным участием должны отказаться от использования процессоров и программного обеспечения зарубежного происхождения.