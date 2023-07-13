Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок

Сейчас автор аж подпрыгивает от усердия, не зная, что вывозят за рубеж элитное зерно, оставляя в России фуражное, потому и хлеб плохой в магазине любом.

Сергей Микульский

А какое мне дело до Европы? Вы типичный представитель который радуется горю других. Ура, у нас дорого, а у них дороже и радуются как дети. Между прочим газ - это народное достояние и мы за него вообще платить не должны! Чечня и Ингушетия за газ не платят, Вы в курсе?