Юрий Кот Недавний турецкий демарш был больше похож на гамбит. Не случайно мы с вами задавались вопросами.
Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сейчас автор аж подпрыгивает от усердия, не зная, что вывозят за рубеж элитное зерно, оставляя в России фуражное, потому и хлеб плохой в магазине любом.
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9 час.
Сергей Микульский
А какое мне дело до Европы? Вы типичный представитель который радуется горю других. Ура, у нас дорого, а у них дороже и радуются как дети. Между прочим газ - это народное достояние и мы за него вообще платить не должны! Чечня и Ингушетия за газ не платят, Вы в курсе?
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9 час.
Кот Рыжый
Без счётчика вы платите определённую сумму, на каждого прописанного в квартире! А это где то......Тариф на газ для одного человека без счетчика, использующего только газовую плиту, составляет 53,90 рубля в месяц.
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5 час.
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