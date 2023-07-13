Театр абсурда

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Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок

Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок

Юрий Кот Недавний турецкий демарш был больше похож на гамбит. Не случайно мы с вами задавались вопросами.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сейчас  автор аж подпрыгивает от усердия, не  зная, что вывозят за рубеж элитное зерно, оставляя в России фуражное, потому  и хлеб плохой  в магазине любом.
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9 час.
Сергей Микульский
А какое мне дело до Европы? Вы типичный представитель который радуется горю других. Ура, у нас дорого, а у них дороже и радуются как дети. Между прочим газ - это народное достояние и мы за него вообще платить не должны! Чечня и Ингушетия за газ не платят, Вы в курсе?
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9 час.
Кот Рыжый
Без счётчика вы платите определённую сумму, на каждого прописанного в квартире! А  это где то......Тариф на газ для одного человека без счетчика, использующего только газовую плиту, составляет 53,90 рубля в месяц.
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5 час.

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