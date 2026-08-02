2027 елда хезмәт өчен түләүнең минималь күләме 32 мең сумнан артып китәргә мөмкин

Россиядә хезмәт өчен түләүнең минималь күләме (МРОТ) 2027 елда 32 мең сумнан артып китәргә мөмкин, дип белдерде РИА Новости белән әңгәмәдә РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университеты профессоры Александр Сафонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии