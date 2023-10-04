У Киева кончились деньги: Платить бюджетникам в ноябре будет нечем

В Штатах узнали, что украинская казна будет полностью опустошена к ноябрю.США едва избежали шатдауна – прекращения деятельности правительства из-за непринятого бюджета, а вот Украине его, похоже, избежать не удастся.
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