Трамп заявил об отравлении США миграционным кризисом

США отравлены миграционным кризисом, и он усугубился при действующих властях. Об этом заявил экс-глава государства и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Гаррисберге (штат Пенсильвания).
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