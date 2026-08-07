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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Сан-Хосе». Его возглавил 2-й номер драфта НХЛ-2026 – шведский нападающий Ивар Стенберг.

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