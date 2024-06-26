В Обнинске отмечают 70-летие с запуска первой в мире атомной электростанции

26 июня жители Обнинска отмечают 70 лет со дня запуска первой в мире атомной электростанции. 70 лет назад на калужской земле произошло событие планетарного масштаба - запуск первой в мире атомной электростанции.
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