Многодетность вместо чайлдфри

ИМ

Ильдус Мамлеев

Идиоты управляют в России! 1. Обложить налогом в 10% всех кто не хочет иметь детей в России. Деньги направить на развитие медицины и воспроизводства коренного населения России. 2. Выдавливать из страны семьи из СА, толку от них нет и не будет, работать они и не собираются, живут только на пособия. Признавать российские законы не собираются, организую свои ОПГ. Перестать платить пенсии вновь прибывших из СА пенсионерам, они её в России не заработали! Цыган выселять таборами, не хер им делать в России. 2. Начать вести мощную рекламу в Европе среди молодых жителей Германии, Франции, Испании, тех кто хочет жить в нормальных семьях [не подверженых ЛГБТ пропаганде], рожать детей и жить в процветающей стране. Обеспечивать их подьемными при переезде, жильём в сельской местности [заброшенки и земли у нас предостаточно]. В ЕС сейчас закрываются огромное количество крупных предприятий, так что желающих переехать в Россию высоко квалифицированные рабочих будет предостаточно [а Северо-корейцы и пленные хохлы будут строить для них дома, кварталы и целые города без проблем]. 3. Самое главное! Перестать гнобить коренных россиян! Дать им возможность жить нормально в своей стране! Разрешить покупать боевое оружие, для защиты себя и своих семей от понаехавших итнических банд из СА, которых всячески крышует МВД и Власть на всех уровнях. В противном случае русский народ сам возьмёт в руки оружие, Армия его поддержит и сами зачистят Россию от всей этой понаехавшие погани, не желающих жить по Российским Законам, при этом и существующей сильно прогнившей Власти на местах очень сильно достанется! Если этого не начать делать прямо сейчас мы просто просрем Россию!