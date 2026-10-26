Михаил ЧЕБОТАРЬ В Молдавии впервые за всю историю независимости запущена процедура импичмента президента Майи Санду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИВ «Воруют миллиарда...
- ИВ Краснолиманское н...
- Каждую копейку от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым