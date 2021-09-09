ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на десятое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1198 =Власть над собой - это самая высшая власть; порабощённость своими страстями - самое страшное рабство = "Восхищаться природой и отрицать Бога - это всё равно, что восхищаться картиной и отрицать автора" = Вы сотворяетесь каждое мгновение, каждое мгновение вы в глубоком общении с Божественным, с Источником Творения =Главное, сегодня важно на всё смотреть с «высоты птичьего полёта», стараться увидеть картину целостно = Думая о плохом, человек подключается к негативному источнику, который лишает его Сил и делает больным=Если у тебя нет намерения любить, быть любимым, тогда в путешествии под названием «Жизнь» нет никакого смысла = Когда кто-то влюблён, он никогда не спросит в чём смысл Жизни.